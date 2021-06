Salvataggio di due cani scivolati in una dolina

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

SAURIS (UD) – Non riuscivano più a risalire dalla cavità nella quale erano precipitati. A notare ieri i due cani in difficoltà e ad avvertire i Vigili del fuoco un gruppo di studenti in passeggiata: le operazioni di recupero nella dolina da parte delle squadre speleo alpino fluviali sono risultate molto complesse a causa della consistenza del terreno.

Dopo 5 ore gli operatori sono riusciti ad imbracare i due animali e riportarli in superficie per affidarli alla cure dei proprietari.