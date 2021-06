Soccorsi ai disabili: Europa a scuola dai vigili del fuoco pordenonesi

Spread the love



Pordenone capitale del soccorso inclusivo. In materia, i vigili del fuoco in riva al Noncello fanno scuola in Italia e in Europa, in un momento storico in cui a livello nazionale i soccorsi a persone con disabilità o anziani in difficoltà sono quasi triplicati. «Nel 2016 – precisa l’architetto Stefano Zanut, direttore vicedirigente del comando di Pordenone – i vigili del fuoco hanno effettuato una media di 65 interventi al giorno in Italia. Nel primo trimestre di quest’anno, in piena pandemia, i soccorsi a persone con disabilità o anziane sono saliti a 167 al giorno, circa uno ogni otto minuti».