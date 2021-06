Tirapugni: porto d’armi e difesa

Spread the love



La legittima difesa consente di utilizzare un’arma per respingere l’aggressore o prevenire un’imminente offesa. Ma in Italia resta comunque vietato circolare per strada con le armi se non si possiede la relativa licenza (il cosiddetto porto d’armi).

Quanto al tirapugni, la legge lo assimila ad un’arma: pertanto, è illegittimo uscire di casa con un tirapugni anche se per difesa, a meno che ovviamente non si abbia il porto d’armi. E questo perché nel nostro ordinamento non è ammessa la difesa preventiva. Solo lo spray al peperoncino può essere portato con sé al fine di difesa, sempre che sia conforme alle direttive ministeriali.