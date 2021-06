Vasi e statue, torna in Puglia l’archeologia rubata

Spread the love



(ANSA) – BARI, 21 GIU – Torna in Italia un’intera raccolta archeologica costituita da “pezzi di eccezionale rarità e inestimabile valore” riportata dal Belgio dai carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Bari, coordinati dalla Procura di Foggia, con la collaborazione di Eurojust. I beni, 782 reperti trovati nella disponibilità di un collezionista belga, tutti provenienti dalla Puglia e databili tra il VI e il III secolo a.C., sono vasi apuli a figure rosse, anfore, ceramiche a vernice nera, ceramiche indigene e attiche, a decorazione dipinta geometrica e figurata, stele figurate in pietra calcarea dell’antica Daunia, oltre a numerosissime terrecotte figurate cosiddette “tanagrine”, testine fittili, statuette alate.

Il loro valore commerciale è stimato in circa 11 milioni di euro. “È il più grande recupero per la Puglia – dicono gli investigatori – , fra i più importanti a livello nazionale”. (ANSA).