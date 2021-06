Via Nomentana, ristorante distrutto dalle fiamme: intervengono i Vigili del Fuoco

Spread the love



casilinanews.it –

uesta notte, 22 giugno alle ore 3:40 circa la S.O. ha inviato a Roma, in via Nomentana, la squadra dei Vigili del Fuoco di Nomentano (6/A) e la botte (AB/6) per domare l’incendio sviluppatosi in un ristorante.

Giunti sul posto si è provveduto ad estinguere l’incendio innescatosi nella parte esterna di un ristorante per poi propagarsi all’interno. Nessuna persona è rimasta coinvolta.