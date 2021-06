Spread the love



Comune di Ferentino (Fr) – Avviso di gara per l’affidamento del servizio di asilo nido comunale nel Comune di Ferentino – CIG 879985808D

Si rende nota l’indizione di procedura aperta (det. n. 344/21) – da aggiudicarsi giusta criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con termine di presentazione delle offerte entro 12.07.21, ore 11:00 – per l’affidamento in oggetto per un valore di € 1.417.152 + IVA per la durata di quattro a.s., con possibilità di rinnovo per ulteriori tre. Regole di gara su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucferentino.

Il Responsabile del Procedimento – Domenico Spilabotte