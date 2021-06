Fulmine sull’impianto anti-incendio: i vigili del fuoco sgomberano il tribunale

Spread the love



Durante il forte temporale di questo pomeriggio un fulmine ha colpito il tribunale di Biella, in particolare danneggiando il sistema anti-incendio dello stabile. Per sicurezza l’intero edificio è stato sgomberato dai vigili del fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza l’impianto. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia di Stato. Il problema sarebbe già stato risolto.