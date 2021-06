Incendi nella zona di Maglie, due vigili del fuoco avvertono un malore

Spread the love



leccesette.it -urly.it/3dqc9

Ricoverati negli ospedali di Scorrano e di Gallipoli dopo essere intervenuti per domare gli incendi scoppiati in alcune aree pinetate nella zona di Maglie. Protagonisti due vigili del fuoco «L’esposizione al fuoco e al fumo -spiega Sergio Scalzo, Segretario Generale Fns Cisl di Lecce- la disidratazione, le temperature torride hanno fatto la loro triste parte in situazioni in cui il sovraccarico di lavoro, come più volte denunciato, raggiunge livelli di insostenibilità».