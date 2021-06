L’Ilva non si spegne, ora il governo passi ai fatti. Scrive Pirro

Spread the love



a sentenza n. 4802 della Sezione IV del Consiglio di Stato di annullamento di quella n.249/2021 del Tar di Lecce – che, invece, a suo tempo aveva respinto il ricorso di società e Amministrazione straordinaria contro l’ordinanza del Sindaco di Taranto di spegnimento dell’area a caldo del Siderurgico, in assenza di interventi per ridurne le emissioni nocive – dopo l’udienza del 13 maggio in cui si era svolto il dibattimento fra le parti, è stata a lungo attesa con preoccupazione da azienda, governo, sindacati, dipendenti dell’acciaieria, imprese dell’indotto e da tutti coloro che – al di là di ogni demagogia – hanno realmente a cuore le sorti della più grande fabbrica manifatturiera del nostro Paese.