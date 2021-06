Concluso a Lampedusa il corso 2° e 3° Modulo per soccorritore aeroportuale

Spread the love



VIGILI DEL FUOCO DI LAMPEDUSA

Concluso oggi a Lampedusa presso l’ aula didattica “BARTOLO GIOVANNI” il corso 2° e 3° Modulo per soccorritore aeroportuale riservato al personale in servizio ai vigili del fuoco aeroportuale dell’isola, agli esami finali presente il comandante provinciale di Agrigento Ing. Giuseppe MERENDINO, e il DS Ettore Mallia.Il corso per Soccorritori Aeroportuali di 2° e 3° modulo ha avuto inizio il 14 Giugno e si e’ concluso il 25 Giugno 2021. Segretario del corso il CR Antonello DI MALTA ( Comando di Agrigento), mentre gli istruttori aeroportuali sono stati il CR Pasqualino PALMISANO (Comando di Agrigento), e i Vigili Coordinatori Giovanni GODINO e Gavino GAVINI ( Comando di Trapani).