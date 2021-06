Lecce, Altra giornata infuocata, pinete in fiamme a Maglie: due vigili del fuoco in ospedale

Spread the love



MAGLIE – Stremati e logorati da interventi senza soluzione di continuità ormai da settimane e oggi due di loro costretti anche al trasporto in ospedale per accertamenti dopo aver domato alcuni incendi causati da sterpaglie a fuoco a ridosso delle pinete della zona di Maglie.

E’ una stagione infuocata per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce e dei vari distaccamenti territoriali impegnati anche oggi in una miriade di interventi (non solo sul fronte del contrasto ai roghi boschivi e alla vegetazione in fiamme) ben oltre le possibilità di uomini e mezzi a disposizione.

Un inferno giornaliero che oggi ha raggiunto anche l’apice quando due operatori sono stati ricoverati, rispettivamente negli ospedali di Scorrano e di Gallipoli, a seguito di malesseri avvertiti dopo gli interventi su aree pinetate e di sterpaglie nella zona del Magliese. La circostanza è stata resa nota e confermata dalla segreteria generale della Fns Cisl di Lecce.

L’esposizione al fuoco e al fumo, la disidratazione, le temperature torride hanno fatto la loro triste parte in situazioni in cui il sovraccarico di lavoro, come più volte denunciato negli ultimi giorni, ha raggiunto ormai livelli di insostenibilità cronica. Non ci sono solo i reiterati incendi di ulivi secchi nelle campagne dei comuni del Salento. In questi giorni i vigili del fuoco di tutti i distaccamenti provinciali stanno intervenendo, anche con l’ausilio dei mezzi aerei, su vaste aree di boschi e pinete che le lingue di fuoco stanno aggredendo in maniera sempre più preoccupante e ripetitiva.