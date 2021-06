Licenziato, uccide a coltellate il datore di lavoro in mezzo alla strada

Spread the love



Dopo essere stato licenziato, lo ha attirato in strada con la scusa di un incontro chiarificatore, lo ha accollato al collo e alla gola, poi si è dato alla fuga, fino alla cattura. Questa la ricostruzione degli inquirenti dietro l’omicidio di Khaled Bilal Ahmed, iracheno 41enne ucciso nella tarda sera del 22 giugno davanti alla stazione della metro San Giovanni a Roma. Per loro l’assassino ha adesso un volto, un nome e un movente. Si tratta, come scrive RomaToday, di S.G., 27enne armeno, incensurato, con foglio di soggiorno provvisorio perché richiedente asilo politico, che si è vendicato per la decisione presa dalla vittima e dal suo socio, titolari di un autolavaggio a Roma, che volevano allontanarlo perché nei giorni precedenti avevano notato una serie di ammanchi di soldi in cassa. Dopo l’omicidio, il 27enne si era dato alla fuga, per poi essere individuato e arrestato dalle forze dell’ordine.