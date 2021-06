Potenziato il parco automezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco di Lampedusa

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Un’autobotte di 25mila litri è giunta al distaccamento di Lampedusa per potenziare il soccorso antincendio aeroportuale. Il nuovo mezzo si aggiunge a un’autobotte di grandi capacità , ma minore efficienza di pompaggio. Inoltre, in sostituzione dell’automezzo di soccorso aeroportuale in manutenzione, è stata affidata al distaccamento un’autoscala per interventi su velivoli di grande capacità, utilizzabile anche per le emergenze sull’isola. È prossimo, infine, l’acquisto per il distaccamento di un automezzo con dotazioni NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Continua, quindi, l’attenzione del Dipartimento per il comando di Agrigento e le problematiche del soccorso dell’isola.