Tragico scontro tra barche nel lago di Como: un morto e due feriti

Tremezzina (Como) – Uno scontro tra due barche nel lago di Como, nelle acque davanti alla punta del Balbianello, è costato la vita a una persona. Secondo i primi accertamenti, ma la dinamica di quanto accaduto poco prima delle 17 è ancora in corso, una barca in uscita dal porticciolo di Lenno si sarebbe scontrata con un motoscafo fermo nei pressi dell’Isola Comacina.

Quest’ultima imbarcazione è stata urtata nella fiancata e si è ribaltata, scaraventando in acqua le tre persone a bordo. Due di loro sono state recuperate dai vigili del fuoco e portate a terra, mentre per la terza persona non c’è stato nulla da fare. Si tratta di un ragazzo italiano di 22 anni. Gli altri due feriti non sarebbero in pericolo di vita.

Da quanto si è appreso i tre giovani si trovavano su un motoscafo entrobordo nei pressi di villa Balbianello quando sono stati investiti da un altro motoscafo con a bordo una decina di giovani stranieri, che stavano facendo sci nautico. L’impatto è stato molto violento e il ragazzo sarebbe morto sul colpo.