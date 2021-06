Blocco licenziamenti, sindacati in piazza contro lo stop selettivo

Spread the love



rainews.it –

Manifestazioni unitarie di Cgil, Cisl, Uil in contemporanea a Torino, Firenze e Bari. Landini: “Tempi per prorogare il blocco ci sono, no a ulteriori fratture”. Sbarra: “Serve nuovo Patto, c’è rischio di bomba sociale”. Bombardieri: “Divisione per settori proposta inattuabile”

“Oggi chiediamo la proroga del blocco” dei licenziamenti “e chiediamo che il governo faccia questo atto di attenzione verso il mondo del lavoro. E’ il momento di unire, non di dividere e non è il momento di ulteriori fratture sociali”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini a Torino, a margine della mobilitazione promossa dai sindacati confederali che oggi scendono in tre piazze d’Italia: Torino, Bari e Firenze. “Le riforme e gli investimenti che vanno fatti debbono creare lavoro stabile, basta precarietà e soprattutto è importante che tutte le persone che lavorano abbiano gli stessi diritti e le stesse tutele” ha sottolineato Landini.

– See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Blocco-licenziamenti-oggi-sindacati-in-piazza-contro-lo-stop-selettivo-1522ce2a-71a1-4f6c-bcc6-1146c3533ee2.html