Disperso durante un incendio e ritrovato dai vigili del fuoco di Gradoli

NewTuscia – CASTIGLIONE IN TEVERINA – Operazione dei vigili del fuoco iniziata per un incendio di sterpaglie a Castiglione in Teverina e conclusasi con il ritrovamento di un uomo andato disperso.

L’intervento della squadra di Gradoli in località Sermognano era quasi al termine, quando, durante le fasi di spegnimento, allertati da gente del posto, hanno iniziato le ricerche di una delle persone che si era attivata autonomamente per cercare di contenere le fiamme a ridosso del proprio giardino e che era andata dispersa. Il 70enne, di Viterbo, grazie alle ricerche della squadra e l’ausilio dei carabinieri, è stato trovato dopo brevissimo tempo in un dirupo di una trentina di metri nel quale era caduto per cercare di dare una mano.