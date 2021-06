Il video cattura il momento in cui crolla la torre del condominio nell’area di Miami

Spread the love



MIAMI – I filmati di sicurezza hanno catturato il momento in cui una torre condominiale sulla spiaggia è crollata nella città di Surfside, nell’area di Miami, intrappolando i residenti tra le macerie.

Il sindaco di Surfside Charles Burkett ha dichiarato durante una conferenza stampa che l’edificio era completamente occucpato.

Circa 160 persone erano ancora dispersi venerdì un giorno dopo che un edificio condominiale sull’oceano è crollato in un mucchio di macerie e i ricercatori temono che il bilancio delle vittime sia alto.

Con decine di vigili del fuoco che lavorano durante la notte per raggiungere eventuali sopravvissuti sia da sotto che da sopra i resti dell’edificio, le speranze si basano sulla rapidità con cui le squadre che utilizzano cani e microfoni per setacciare le macerie potrebbero completare il loro compito tetro ma delicato.

“Questo è straziante perché non significa per me che avremo il successo che volevamo nel trovare persone vive”.