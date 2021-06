Maxi incendio nelle campagne di Casarano, Canadair in azione: case evacuate

Spread the love



LECCENEWS.IT – urly.it/3dr4q

Un maxi incendio sta interessando le campagne intorno a Casarano. Interessata la zona della Madonna della Campana. Sul posto vigili del fuoco, cafrabvinieri e la Protezione civile. Chiusa la strada provinciale 360 per Taurisano. Per motivi di sicurezza l’energia elettrica è stata staccata. Un Canadair si è alzato in volo per contrastare il fronte delle fiamme, attingendo l’acqua da Torre Suda.