Incidente stradale – passeggero deceduto sul colpo

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato impegnata dalle ore 21.25 circa sulla SS106 nel comune di Santa Caterina dello Ionio per incidente stradale.

Tre le vetture coinvolte un Mercedes 190 e due Audi A3. Dalle prime notizie pervenute sono 10 in totale gli occupanti delle vetture. Tre feriti affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera mentre un passeggero della Mercedes risulta deceduto sul colpo.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito e delle vetture. La SS106 al momento chiusa sl transito in ambedue i sensi di marcia.