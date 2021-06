Mezzo dei Vigili del Fuoco si ribalta – Due feriti tra gli Operanti, per fortuna non gravi

Spread the love



vercellioggi.it – urly.it/3dr9h

– Due feriti, per fortuna pare in modo non grave, questo il bilancio del sinistro stradale verificatosi stamane attorno alle ore 12, a ridosso della Tangenziale Sud di Vercelli, nelle immediate vicinanze dell’ex concessionaria Fiat Celoria.

Un mezzo dei Vigili del Fuoco, impegnato in attività di istituto, ma in quel momento non destinato ad interventi di emergenza, si è ribaltato, per cause che sono ancora al vaglio delle Autorità intervenute.

Immediato anche l’intervento di Viale Aeronautica, della Polizia e del Servizio 118 che ha preso in carico i due Operanti infortunati.