Salvò una neonata dalla bufera, l’ex pompiere Athos Frosini compie 90 anni

Pistoia, 27 giugno 2021 – La sua vita contiene altre mille vite, anche quelle degli altri, tanti, che ha incontrato sul cammino, che nelle sue mani hanno affidato il proprio destino e che a lui devono letteralmente la vita. È l’anno 1966, mentre a Firenze imperversa l’alluvione, a Fossato, montagna tra Pistoia e Prato, la neve caduta copiosa ha isolato intere frazioni. Marzia ha solo qualche mese di vita, si nutre di latte artificiale. Le scorte sono finite, la piccola, che vive in un paesino ancor più minuscolo che si chiama Lentula, rischia di non potersi più alimentare. Il suo angelo custode ha le sembianze di un uomo in divisa, Athos Frosini, vigile del fuoco che arriva da Pistoia. Zaino in spalla pieno di confezioni di latte, affronta la bufera, indossa gli sci, procede in marcia per due ore solo con se stesso. Poi ecco laggiù in fondo una luce: è quella che segnala finalmente l’ingresso al paesino e l’arrivo alla casa della piccola Marzia.