Schianto sulla Veglie – Torre Lapillo: in due finiscono in ospedale. Ferito anche un Vigile del Fuoco

leccesette.it – urly.it/3dr9d

Schianto sulla Veglie -Torre Lapillo, in località Masseria Sant’Anna, tra due auto, un’Audi A4 ed una Fiat Punto. Due persone sono rimaste ferite dopo l’incidente e sono state trasferite in ambulanza in ospedale dai sanitari del 118, giunti sul posto dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito all’accaduto.

Anche un pompiere è rimasto ferito durante le operazioni che hanno portato all’estrazione dalle lamiere di uno degli occupanti delle auto coinvolte.