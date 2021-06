Benevento, comitiva si perde di notte sul Taburno

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle 23 di domenica 27 giugno due squadre di Vigili del fuoco, una della sede centrale e una del distaccamento di Bonea, con il supporto del personale SAF (speleo alpino fluviale) del comando di Napoli, sono intervenute sul monte Taburno, nel comune di Tocco Caudio, per soccorrere un gruppo di 5 persone che risultava dispersa nei boschi. I cinque, impegnati in un’escursione, si sono probabilmente persi a causa dell’avanzare dell’oscurità e quando hanno tentato di ritrovare la strada uno di loro è caduto in un dirupo, precipitando per una cinquantina di metri e procurandosi diverse ferite. I Vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerlo impiegando tecniche SAF e, dopo averlo stabilizzato, sono riusciti a recuperarlo e a consegnarlo alle cure del 118. Subito dopo hanno localizzato gli altri componenti della comitiva che hanno accompagnato al sicuro sulla strada. L’intervento si è concluso questa mattina.