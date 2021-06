Due incidenti nel territorio beergamasco

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia intervengono per un incidente stradale, un camionista ha perso il controllo del camion per schivarne un ‘altro finendo fuoristrada sulla provinciale 498 Fontanella Gallignano intorno alle 16:00. L’autista ferito, lesioni al tendine del braccio. I VVF hanno messo in sicurezza al mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto anche la Polizia di Crema, la Croce Padana di Romano di Lombardia e i Carabinieri.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un soccorso a persona in via Maestri del Lavoro intorno alle 13:15. Durante la fase di scarico da un camion delle consegne, delle travi di ferro agganciate male hanno fatto sbilanciare il muletto facendolo ribaltare e finendo sopra l’autista del camion, coinvolta anche in autovettura. I VVF dopo aver liberato la vittima da sotto il ferro lo hanno affidato ai sanitari che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso e hanno messo in sicurezza i mezzi.