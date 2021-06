Esito del concorso artistico nazionale di pittura – “Il coraggio e la generosità dei Vigili del fuoco”

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Siamo lieti di comunicare che la valutazione delle opere pervenute in occasione del Concorso nazionale artistico di pittura – “Il coraggio e la generosità dei vigili del fuoco” – dedicato all’80° anniversario delle Scuole Centrali Antincendi è giunta a conclusione.

Qui di seguito rendiamo noti i nomi degli autori delle 10 opere selezionate:

– 1° Classificato: Nicola Romanini

– 2° Classificato: Denis Guerrato

– 3° Classificato ex aequo: Emanuele Bongiorno

– 3° Classificato ex aequo: Michele Franco

– 4° Classificato ex aequo: Alberto Celeste

– 4° Classificato ex aequo: Diego Tosi

– 4° Classificato ex aequo: Giovanni Zora

– 5° Classificato: Antonella Dattoli

– 6° Classificato ex aequo: Alberto Meggiato

– 6° Classificato ex aequo: Riccardo Salusti

Gli autori delle prime quattro opere (la prima, la seconda e le due terze classificate ex equo), verranno premiati nel corso della celebrazione degli 80 anni delle Scuole Centrali Antincendi. Tutti gli autori sopra riportati saranno contattati tramite e-mail per la comunicazione delle modalità di partecipazione all’evento.