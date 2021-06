Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti stanotte a Treviglio, in provincia di Bergamo, per l’incendio del fienile di una cascina. La risposta dei trenta pompieri accorsi, ha permesso di domare le fiamme in poco tempo evitando il coinvolgimento delle vicine strutture. Compromessa la stabilità del deposito in cui era stoccata della paglia e del fieno.