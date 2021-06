Treviglio, cascinale in fiamme. Denunciato un piromane

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio, Romano di Lombardia e Gazzaniga. Per un totale di 10 mezzi operativi più di 30 vigili sono intervenuti questa notte intorno alle 1:25 per un incendio fienile a Treviglio in via Contessa Piazzoni. L’intero fienile è stato compromesso anche un furgone che era posteggiato vicino, nessun ferito. I VVF spente le fiamme hanno bonificato l’intera area.