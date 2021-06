Covid, allarme variante Delta: maxi focolaio a Maiorca

Spread the love



interris.it – urly.it/3ds47

La popolazione si vaccina, l’obbligo delle mascherine regredisce ma la pandemia sembra trovare nuove vie per colpire. La variante Delta continua a far paura, proprio nel momento in cui l’Europa, così come gran parte del resto del mondo, si prepara a un primo sprazzo di normalità. I numeri che arrivano da Maiorca riportano subito l’attenzione generale ai consueti livelli di prudenza. Un maxi focolaio, scoppiato fra alcuni studenti in gita di fine anno nell’isola delle Baleari, parla di un bilancio monstre di 850 positivi e oltre 3 mila in quarantena. Tutti giovanissimi, a quanto pare rimasti contagiati nell’ambito della movida estiva delle isole spagnole. E diventati veicolo di contagio una volta tornati a casa.