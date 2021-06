Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata è stato inaugurato il distaccamento di Ricadi, nel vibonese. Alla cerimonia era presente il sottosegretario per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, il prefetto di Vibo Valentia Roberta Lulli e il Capo del Corpo Fabio Dattilo.

La comandante, Alessandra Rilievi, nel ringraziare i presenti, ha sottolineato come il distaccamento sia un punto di riferimento strategico, in una zona che durante l’estate vede la presenza di un numero molto elevato di turisti.

Il Direttore regionale, Maurizio Lucia, insediato da poco si è detto felice di essere ritornato nella regione che lo ha visto crescere come funzionario e comandante e ha dichiarato piena collaborazione a tutti i comandanti della Calabria.

Un ritorno alle origini anche per il Capo del Corpo Nazionale che si è detto orgoglioso di inaugurare questo presidio sul territorio un mese prima di concludere il suo incarico. Ha poi sottolineato come il distaccamento sia situato in un punto nevralgico, tra le montagne e il mare.

Il sottosegretario Nesci ha espresso la propria gratitudine e l’apprezzamento del Governo per l’azione svolta dai Vigili del fuoco durante la pandemia e ha evidenziato come “Il ruolo dei Vigili del fuoco sia indispensabile non solo per il contrasto e la prevenzione degli incendi, di cui il nostro Paese è troppo spesso vittima, ma lo è anche per la ricerca, il soccorso e la difesa dei cittadini”. L’istituzione del distaccamento di Ricadi s’inserisce in un più ampio progetto di potenziamento della presenza dei Vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale e che prevede l’attivazione di 14 nuovi distaccamenti. Un potenziamento, come ha ricordato Nesci, fortemente voluto dal sottosegretario all’Interno On. Carlo Sibilia. Al termine degli interventi il parroco di Ricadi ha benedetto la sede e la cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro.

Nel primo pomeriggio il Capo del Corpo ha raggiunto la sede centrale del comando dove ha incontrato il personale e le organizzazioni sindacali.

Nell’ambito delle manifestazioni per Vibo Valentia capitale italiana del libro 2021, infine, questa sera alle 21:00 la Banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, diretta dal maestro Donato Di Martile, si esibirà in un concerto in piazza Morelli con la partecipazione del tenore Francesco Grollo.