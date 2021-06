Pescantina: incendio capannone, in fiamme riviste e oggetti vintage.

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Vigili del fuoco veronesi a lavoro tutta la notte per domare un incendio capannone a Pescantina. Alle ore 19.50 di ieri, 28 Giugno, l’allarme al 115 scaligero per del fumo denso che usciva da un capannone di circa 15.000 mq, che ospita diverse attività commerciali, ubicato in via Bernardi a Pescantina VR. I pompieri, giunti sul posto con un 2 autopompe, 1 autobotte, 1 autoscala e 14 uomini, hanno lavorato tutta la notte per spegnere l’incendio che aveva interessato un magazzino di 150 mq, al cui interno erano accatastati libri, giornali e altri oggetti vintage.

Le operazioni risultavano particolarmente difficoltose in quanto il denso fumo accompagnato dalla alte temperature rallentava il lavoro dei pompieri.Utilizzando dei moto ventilatori si è provveduto a far evacuare il fumo dai locali per poter entrare nel magazzino e spegnere le fiamme che avevano interessato degli scatoloni pieni di riviste. Questa mattina alle ore 05.15 si sono concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei locali interessati dalle fiamme. La struttura, non ha subito danni ingenti. CSE David D’Aprile Co.Em. CDV – Comunicazione in Emergenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona