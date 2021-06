Il Faro in Rete

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

30/06/21 ore 5:30 Gorla Maggiore (Va), via Baragiola. Per cause in fase di accertamento una vettura in transito ha preso fuoco, il conducente ha abbandonato l’abitacolo prima che il veicolo fosse avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate intervenuti con un’autopompa, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Maccagno con Pino e Veddasca località Campagnano. Si è verificato un movimento franoso sulla SP5, asul posto sta operando una squadra dal distaccamento di Luino. Attualmente il traffico veicolare verso il valico di Indemini è interrotto. Sono in arrivo i tecnici comunali.

Aggiornamento movimento franoso nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca. I vigili del fuoco hanno operato per liberare la strada, è stato effettuato un sopralluogo congiuntamente ai tecnici comunali. Sono state posizionate delle transenne nel punto in cui è avvenuta la frana, interdicendo parte delle carreggiata ma garantendo la transitabilità veicolare. Nella giornata di domani saranno effettuati dei lavori di messa in sicurezza da parte di una ditta incaricata.