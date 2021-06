Chiara Gualzetti trovata morta a Bologna, l’amico ha confessato l’omicidio

Spread the love



Una ragazza di 15 anni, Chiara Gualzetti, è stata trovata morta a Monteveglio, in provincia di Bologna (foto). Il corpo presenta ferite d’arma da taglio: si indaga per omicidio ed è stato fermato un amico minorenne che ha confessato il delitto. Il cadavere è stato trovato in un campo, ai margini di un bosco (video), a meno di un chilometro da casa nel territorio del parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio.