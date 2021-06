Incidente stradale e interventi per vari incendi nei campi incolti

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo con Aps e la Gru intervengono per un incidente stradale, un camion con gru si ribaltato durante la fase di lavoro in via Caprini ad Alzano Lombardo intorno alle 9:00. Nessun ferito, i VVF hanno messo in sicurezza il mezzo.











Due squadre dei volontari dei Vigili del fuoco di Romano di Lombardia intervengono per vari incendi campi incolti a Cividate al Piano intorno alle 16:00. I VVF spente le fiamme hanno bonificato l’area compromessa.