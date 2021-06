Licenziamenti: accordo raggiunto tra le parti sociali

Spread the love



quotidiano.net – urly.it/3dshg

Roma, 29 giugno 2021 – “Siamo arrivati ad avviso comune per utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili prima di arrivare a qualsiasi licenziamento”. È stato raggiunto l’accordo tra governo e sindacati sul tema blocco dei licenziamenti. Un’intesa raggiunta, e condivisa da Confindustria, dopo oltre cinque ore di riunione: secondo quanto si apprende da fonti, sono previste 13 settimane di cassa integrazione gratuita in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro per tutte le aziende che hanno tavoli di crisi aziendali aperti al ministero dello Sviluppo economico, nelle Regioni e nelle Prefetture.