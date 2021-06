Lotta contro le fiamme in un’azienda agricola

Spread the love



polesine24.it – urly.it/3dsh6

E’ dalle 6 di questa mattina (mercoledì 30 giugn0), che i vigili del fuoco stanno operando in Via Pilastri, a Corbola, all’interno di un’azienda agricola per l’incendio di un capannone contenente oltre 2000 quintali di foraggio.

I pompieri arrivati da Adria e Rovigo con un’autopompa, tre autobotti, altri mezzi di supporto e 12 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento e smassamento del foraggio che proseguiranno per tutta la giornata di oggi.