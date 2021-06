Recupero di un asino caduto in un dirupo

Spread the love



COMANDO VIGILI EL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco volontari di Gazzaniga e l’elicottero VVF di Bologna intervengono per un recupero animale a Cloca – Gandino intorno alle 12:00. Un asino caduto in un dirupo, impossibilitato a rientrare nella propria stalla è stato tratto in salvo dai i VVF di Gazzaniga che lo hanno raggiunto in terreno scosceso insieme al veterinario che lo ha sedato, dopo averlo imbragato è stato elitrasportato nella stalla del suo padrone. L’asilo non è ferito.