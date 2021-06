Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami – qualifica di ispettore informatico del CNVVF

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

GAZZETTA UFFICIALE N. 50 DEL 26 GIUGNO 2021 – Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantatré posti nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico per esami, a cinquantatrè posti nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 27 aprile 2021, saranno precedute da una prova preselettiva.

Ulteriori indicazioni inerenti la prova saranno fornite nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 53 del 6 luglio 2021, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it