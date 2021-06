Stop al Cashback: tutto quello che c’è da sapere su regole, premi e sospensione

Spread the love



Nonostante il nuovo governo Draghi nutrisse non poche perplessità sulla misura, la decisione della cabina di regia di sospendere il programma Cashback, fortemente voluto dal Conte due – la soluzione sarà confermata dal nuovo decreto legge su lavoro e fisco atteso sul tavolo del consiglio dei ministri mercoledì 30 giugno – è risultata abbastanza inattesa. In occasione dell’incontro con i capidelegazione delle forze politiche di maggioranza il premier avrebbe parlato di un “congelamento”, verso un restyling radicale che possa migliorare l’impianto. Ecco, in estrema sintesi, caratteristiche, obiettivi, numeri e “trascorsi” del Cashback “congelato”.