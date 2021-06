Una vita dedicata ai vigili del fuoco, il pompiere Arnese va in pensione

Spread the love



Una vita dedicata ai vigili del fuoco. Adesso l’agognata e meritata pensione. Nella mattina di mercoledì 30 giugno, nella caserma dei vigili del fuoco di Monza, i mezzi hanno suonato le sirene a festa per ringraziare e salutare Marco Arnese, capo reparto che dopo 41 anni di servizio saluta il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

“Una persona affabile – è il ricordo dei colleghi – Una persona ricca di carisma, ma anche un grande lavoratore che si è sempre prodigato con altruismo per il bene della collettività e per la diffusione della cultura della sicurezza”.

In oltre quattro decenni di lavoro ha partecipato alle grandi operazioni che hanno visto la partecipazione dei vigili del fuoco: il disastro in Valtellina nel 1987; le alluvioni di Firenze nel 1996 e di Lodi nel 2002; i terremoti dell’Umbria nel 1997, di Salò nel 2004, de L’Aquila nel 2009 e in Emilia Romagna nel 2012.

Il pompiere brianzolo ha ricevuto la benemerenza del Ministro dell’Interno per aver partecipato alle operazioni di soccorso nel terremoto nelle Marche e in Umbria del 1997.

Si è inoltre contraddistinto per le prestazioni sportive durante le gare podistiche alle quali ha partecipato in veste di atleta del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.