Vigili del Fuoco, va in pensione il direttore logistico Micali

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LATINA

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e Difesa Civile ha disposto il collocamento a riposo per il raggiungimento dei limiti di età del Direttore Coordinatore Speciale Logistico Gestionale Roberto MICALI a decorrere dal giorno 1 luglio 2021.

Queste le parole del Comandante Provinciale Stefano SMANIOTTO..

“ Desidero rivolgere al collega Roberto MICALI il mio più sentito apprezzamento per la sua grande dedizione al lavoro, svolto nel lungo periodo di permanenza presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attività che iniziò in data 26 aprile 1982 presso il Comando Provinciale di VARESE, successivamente presso il Comando Provinciale di LIVORNO ed infine presso il Comando Provinciale di LATINA che ebbe inizio il 21 maggio 1983.



Vista la mia recente e breve esperienza alla direzione del Comando di Latina, sono venuto a conoscenza delle sue qualità professionali apprezzandone le indiscutibili doti umane e le capacità lavorative, espletate sempre nell’ambito delle competenze ed attribuzioni a lui assegnate dai colleghi che mi hanno preceduto nella gestione del Comando, a partire da quello importante e delicato di Capo del Personale congiuntamente a quello di Responsabile dell’ Ufficio Personale, dell’Ufficio Stampa e del Settore Attività Sportive, sempre al Comando di Latina.

Desidero, infine, augurare al Funzionario MICALI di raggiungere ulteriori soddisfazioni che la vita vorrà concedergli, conservando per i propri familiari una buona salute per dedicarsi con maggiore assiduità alla sua attività di Arbitro Federale di Pallavolo e di Beach Volley.

Concludo rivolgendo al collega Roberto MICALI il mio personale ringraziamento per tutto ciò che ha dato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché per il buon ricordo che lo stesso lascerà a tutti noi che lo abbiamo conosciuto e frequentato, nonché a tutti i dipendenti in servizio ed ai colleghi in quiescenza presso la Sede Centrale ed i Distaccamenti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina. GRAZIE ROBERTO !!!! “