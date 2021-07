CORONAVIRUS Record di contagi in Russia, in Israele tornano a crescere i casi

Spread the love



raiinews.it

Nuovo record di contagi in Russia che oggi ha confermato 23.543 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, un nuovo massimo dal 17 gennaio che porta il totale dei contagi a 5.538.142. Lo ha detto il centro di crisi anti-coronavirus. In termini relativi il numero di casi è cresciuto dello 0,43%. I morti invece sono 672, un nuovo record negativo. Lo riportano le agenzie russe. In Israele 300 nuovi casi Anche Israele segnala per la prima volta da aprile più di 300 nuovi casi di coronavirus. Secondo i dati del ministero della Salute riportati dal sito di notizie Ynet, sono stati accertati altri 307 contagi e il tasso di positività rispetto al numero di test effettuati è arrivato allo 0,6%. I casi attivi, si legge sul Jerusalem Post, sono circa 2.000, rispetto alle prime due settimane di giugno quando erano meno di 200. Secondo Ynet si registra anche un lieve aumento del numero dei pazienti Covid in condizioni “serie”, attualmente 29, 17 dei quali hanno bisogno della ventilazione assistita.

