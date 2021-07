Covid: sensori, intelligenza artificiale e cani ‘molecolari’ per rintracciare il virus

Spread the love



COMUNICATO STAMPA ENEA

ENEA ha partecipato come partner scientificoall’evento formativo dell’International Society on Olfaction and Chemical Sensing (ISOCS), nel corso del quale sono state illustrate tecniche diagnostiche avanzate in grado di individuare in una decina di minuti i soggetti portatori dell’infezione da Covid,con un’accuratezza comparabile ai tamponi molecolari che però danno i risultati dopo 24 ore.

Per la notizia completa: https://www.enea.it/it/Stampa/news/covid-19-sensori-intelligenza-artificiale-e-cani-molecolari-per-rintracciare-il-virus