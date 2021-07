Ema: «Con due dosi protetti dalla variante Delta»

Spread the love



GIORNALEDIBRESCIA.IT – urly.it/3dt6q

«I nostri dati mostrano che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta, questi dati sono rassicuranti. È importante continuare la vaccinazione con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e gli anziani».

Lo ha detto Marco Cavaleri dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) che poi si è espresso anche sulla vaccinazione eterologa. «Attualmente l’Ema non è in grado di fornire una raccomandazione definitiva sull’uso di diversi vaccini anti-Covid per le due dosi» del ciclo di vaccinazione, ma «i dati preliminari di studi in Spagna e Germania mostrano una buona risposta immunitaria e nessun problema di sicurezza».