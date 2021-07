Friuli, aveva 2 milioni di euro in frigo, ma chiedeva il sostegno al reddito alla Regione

Spread the love



Aveva 2 milioni di euro in contanti in frigorifero, già confiscati, ma ha chiesto il sostegno al reddito della regione Friuli-Venezia Giulia, non dichiarando di possedere numerosi beni immobili. Il cittadino italiano, residente in provincia di Pordenone, è stato denunciato per false attestazioni. Le dichiarazioni irregolari gli sono fruttate 11.500 euro di contributi, come previsto dalle misure di sostegno regionali.