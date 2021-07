Immissioni in ruolo docenti 2021: per essere assunti da concorso straordinario graduatorie concorso 2016 e 2018 devono essere vuote

Spread the love



Orizzontscuola.it – urly.it/3dt64

L’immissione in ruolo dipende da quando sarà pubblicata la graduatoria di merito. Qualora non fosse pubblicata in tempo per le assunzioni a.s. 2021/22, anche alla luce del fatto che le medesime dovrebbero concludersi entro il mese di luglio, l’accontamento, con relativa retrodatazione giuridica al 01/09/2020 ed economica dalla data di assunzione, dovrebbe essere ancora previsto, come abbiamo riferito in Immissioni in ruolo 2021/22, posti accantonati: per chi, quando saranno assegnati. Prima di assumere da GPS “mettere in salvo” i posti del concorso