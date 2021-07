Montelungo, salto di carreggiata per un furgone: 4 feriti

Spread the love



giornaledibrescia.it – urly.it/3dt69

Un incidente ha complicato la viabilità lungo la tangenziale Montelungo, che va da via Oberdan al Villaggio Prealpino. Il sinistro si è verificato alle 14 in direzione di Concesio. Almeno tre veicoli – tra i quali un furgone – sono entrati in collisione all’altezza dell’area di servizio presente lungo la tratta.

La dinamica al momento non è chiara: le verifiche al riguardo sono in corso, ad opera del personale della Polizia Locale. Stando tuttavia alle prime testimonianze, l’incidente poteva avere conseguenze tragiche: il furgone, infatti, percorreva la Montelungo dalla Stocchetta verso Brescia, quando all’improvviso ha saltato il guard rail e invaso la corsia opposta, travolgendo a quel punto le due auto che si dirigevano verso nord. Si è verificato anche un principio di incendio, poi spento dai Vigili del Fuoco giunti dal vicino Comando di via Scuole.

Sul posto diversi i mezzi sanitari intervenuti per soccorrere i quattro i feriti, due uomini e due donne, nessuno a quanto risulta in pericolo di vita.

La circolazione è stata temporaneamente sospesa e le ripercussioni sul traffico sono pesanti per chi viaggia dalla rotonda Montiglio in direzione del Prealpino