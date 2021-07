Australia, nuovi focolai di variante delta, dimezzati gli arrivi consentiti dall’estero

Spread the love



Saranno consentito circa 3mila arrivi a settimana. Problemi per i 34mila australiani che si trovano all’estero. La stretta dopo la scoperta di nuovi focolai di variante delta in tutto il paese. Il tasso di vaccinati è ancora bassodi F. Q. | 2 LUGLIO 2021

L’Australia ha deciso di dimezzare il numero di voli provenienti dall’estero, nell’ambito delle misure per il contenimento della pandemia. Una decisione che, a ridosso della stagione delle vacanze, mette in difficoltà non solo i turisti ma anche i circa 34mila australiani che si trovano all’estero. In particolare la misura è concepita per allentare la pressione sulle strutture predisposte per la quarantena, nel momento in cui il paese sta fronteggiando il proliferare di diversi nuovi focolai.