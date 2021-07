Spread the love



Tre persone intossicate e ricoverate con sintomi lievi in ospedale, incluse due bambine. E’ il bilancio dell’episodio avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in un hotel di Rivazzurra. L’allarme è scattato attorno alle 16.30 quando tre ospiti di una struttura ricettiva, tra cui appunto le due piccole, hanno iniziato ad accusare dei malori come conati di vomito e gola irritata.