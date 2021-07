Pensione anticipata contributiva: quel che c’è da sapere

Spread the love



In Italia, il dibattito sulla Riforma delle pensioni è concentrato sulle opzioni per accedere alla pensione anticipata, con formule sostenibili per il sistema previdenziale, anche a costo di prevedere una penalizzazione economica sull’importo dell’assegno pensionistico, ad esempio calcolando il trattamento con il solo metodo contributivo. In attesa di sapere se e quali saranno le possibili nuove strade per uscire anticipatamente dal mondo del lavoro nel 2022, analizziamo un’opzione già oggi in vigore: la pensione anticipata contributiva a 64 anni, per i lavoratori il cui accredito contributivo sia interamente successivo al 31.12.1995.