Catanzaro, conferita al Capo del Corpo Nazionale, Fabio Dattilo, l’onorificenza di “cittadino illustre della città di Lamezia Terme”

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nell’ambito dei festeggiamenti per i patroni della città, SS.Pietro e Paolo, è stata conferita al Capo del Corpo Nazionale, Fabio Dattilo, l’onorificenza di “cittadino illustre della città di Lamezia Terme”.

Il riconoscimento, conferito con una delibera dal commissario prefettizio Giuseppe Priolo, è da sempre una manifestazione di riconoscenza e gratitudine nei confronti di persone che si sono distinte per la loro attività e per le loro concrete azioni svolte in ambito istituzionale e professionale, in favore della società civile, a vantaggio della Comunità e della Nazione. L’ing Dattilo è nato e cresciuto a Lamezia Terme e la città lo ha voluto ringraziare per “l’elevato valore professionale ed umano, la profonda rilevanza ed il profondo significato dell’attività svolta nell’ambito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. La sua lunga e prestigiosa carriera conferisce, si legge nel documento, lustro e orgoglio alle Istituzioni ed alla Città di Lamezia Terme.

La giornata in onore dei patroni della città si è conclusa con il concerto della Banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha ottenuto un ampio successo di pubblico, grazie anche alla capacità di proporre, ad alti livelli, diversi generi musicali. Il concerto è stato impreziosito dalla voce dal tenore Francesco Grollo.